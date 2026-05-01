Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier de Marle Marle

Vide-grenier de Marle Marle dimanche 24 mai 2026.

Ville : 02250 Marle

Département : Aisne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Marle

Vide-grenier de Marle

Marle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

A 40 min du Center Parcs !
Brocante organisée par la commune
50-100 exposants restauration et buvette

RV en centre ville de 6h à 18h !   .

Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 48 38 74 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just 40 minutes from Center Parcs!

L’événement Vide-grenier de Marle Marle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays de Laon

À voir aussi à Marle (Aisne)