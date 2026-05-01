Vide-grenier de Marle Marle
Vide-grenier de Marle Marle dimanche 24 mai 2026.
Marle
Vide-grenier de Marle
Marle Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
A 40 min du Center Parcs !
Brocante organisée par la commune
50-100 exposants restauration et buvette
RV en centre ville de 6h à 18h ! .
Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 48 38 74 70
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English :
Just 40 minutes from Center Parcs!
L’événement Vide-grenier de Marle Marle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays de Laon
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