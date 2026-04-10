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Vide-Grenier de Saint-Jean-la Poterie Saint-Jean-la-Poterie

Vide-Grenier de Saint-Jean-la Poterie Saint-Jean-la-Poterie vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 20 Rue des Frères Thébault

Ville : 56350 Saint-Jean-la-Poterie

Département : Morbihan

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Jean-la-Poterie

Vide-Grenier de Saint-Jean-la Poterie

20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Vide-grenier annuel proposé par l’APEL de l’école Saint-Joseph. En intérieur et extérieur. Accessible PMR. Restauration et buvette, tirage de la tombola à 17h30. Structures gonflables. Entrée gratuite. Renseignements exposants (tarifs et inscriptions) avant le 03 mai au 06 60 74 39 45 apelsaintjoseph56350@gmail.com .   .

20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 6 60 74 39 45 

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English :

L’événement Vide-Grenier de Saint-Jean-la Poterie Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-04-13 par OT PAYS DE REDON

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