YOGA POUR TOUS Espace Odon Saint-Jean-la-Poterie
YOGA POUR TOUS Espace Odon Saint-Jean-la-Poterie dimanche 21 juin 2026.
Saint-Jean-la-Poterie
YOGA POUR TOUS
Espace Odon 20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de la Journée Internationale du Yoga et de l’ouverture de Yoga Académie, rendez-vous
Dimanche 21 juin 2026, de 15h à 17h
Salle municipale Pierre Glet
56350 SAINT JEAN LA POTERIE
– Séance de yoga pour tous (enfants, parents, grands-parents) Apportez votre tapis de yoga
– présentation de Yoga Académie (début des cours septembre 2026)
Téléphonez pour réserver, places limitées. .
Espace Odon 20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 7 82 01 06 53
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L’événement YOGA POUR TOUS Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-05-14 par OT PAYS DE REDON