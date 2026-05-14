YOGA POUR TOUS Espace Odon Saint-Jean-la-Poterie

Saint-Jean-la-Poterie

YOGA POUR TOUS

Espace Odon 20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de la Journée Internationale du Yoga et de l’ouverture de Yoga Académie, rendez-vous

Dimanche 21 juin 2026, de 15h à 17h

Salle municipale Pierre Glet

56350 SAINT JEAN LA POTERIE

– Séance de yoga pour tous (enfants, parents, grands-parents) Apportez votre tapis de yoga

– présentation de Yoga Académie (début des cours septembre 2026)

Téléphonez pour réserver, places limitées. .

Espace Odon 20 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement YOGA POUR TOUS Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2026-05-14 par OT PAYS DE REDON