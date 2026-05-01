Vide Grenier de ST Paul Activités Saint-Paul-lès-Romans
Vide Grenier de ST Paul Activités Saint-Paul-lès-Romans dimanche 24 mai 2026.
Saint-Paul-lès-Romans
Vide Grenier de ST Paul Activités
Coeur du village près de la place de la mairie Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
pour 4 mètre linéaire
+ 2,50 € le ml supplémentaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
possibilité de petite restauration sur place
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Coeur du village près de la place de la mairie Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 00 06 49
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English :
on-site catering available
L’événement Vide Grenier de ST Paul Activités Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme