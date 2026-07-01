Vide-grenier de Toutes-Aides, Place Victor Basch, Nantes

Informations pratiques

Vide-grenier de Toutes-Aides Dimanche 20 septembre, 09h00 Place Victor Basch Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous le 20 septembre de 9h à 18h pour faire le plein de bonnes affaires.

Les inscriptions sont ouvertes à Librairie ludique Cactus.

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Un événement organisé par l’association des commerçants de Toutes-Aides. videgreniers2026