Vide-grenier de Toutes-Aides, Place Victor Basch, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Place Victor Basch · Nantes
Informations pratiques
Vide-grenier de Toutes-Aides Dimanche 20 septembre, 09h00 Place Victor Basch Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Rendez-vous le 20 septembre de 9h à 18h pour faire le plein de bonnes affaires.
Les inscriptions sont ouvertes à Librairie ludique Cactus.
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Un événement organisé par l’association des commerçants de Toutes-Aides. videgreniers2026
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