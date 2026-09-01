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AGENDA · Fuveau

Vide grenier des A.I.L Stade Georges Martin Fuveau

dimanche 27 septembre 2026 · Stade Georges Martin · Fuveau

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Stade Georges Martin
Adresse
Avenue Du 08 Mai 1945
Ville
13710 Fuveau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Fuveau

Vide grenier des A.I.L

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 18h. Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Si vous aimez les vide-greniers ceux organisés par les A.I.L de Fuveau devraient vous plaire! En plus vous pourrez vous restaurer sur place. au programme pizzas, frites, chichis, café…
Venez chiner et dénicher de bonnes affaires ! 300 exposants vous y attendent!
Nous vous proposons une variété d’articles vêtements, livres, jouets, petits mobiliers, et bien plus encore.
Entrée gratuite pour les visiteurs.   .

Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 58 76 84 

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English :

If you like garage sales, those organized by the A.I.L of Fuveau should please you! In addition you will be able to eat on the spot. On the program: pizzas, French fries, chichis, coffee…

L’événement Vide grenier des A.I.L Fuveau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Fuveau

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