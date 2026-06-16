Vide grenier des Docks Biarritz
Vide grenier des Docks Biarritz dimanche 21 juin 2026.
Biarritz
Vide grenier des Docks
Docks Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le grand vide-grenier des Docks de Biarritz arrive !
Rendez-vous le dimanche 21 juin pour une journée conviviale, pleine de bonnes affaires et de trouvailles.
Bar et restauration sur place .
Docks Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Vide grenier des Docks
L’événement Vide grenier des Docks Biarritz a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Biarritz
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