Biarritz

Vide grenier des Docks

Docks Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le grand vide-grenier des Docks de Biarritz arrive !

Rendez-vous le dimanche 21 juin pour une journée conviviale, pleine de bonnes affaires et de trouvailles.

Bar et restauration sur place .

Docks Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier des Docks

L’événement Vide grenier des Docks Biarritz a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Biarritz