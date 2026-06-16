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Vide grenier des Docks Biarritz

Vide grenier des Docks Biarritz

Vide grenier des Docks Biarritz dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Docks

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Biarritz

Vide grenier des Docks

Docks Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Le grand vide-grenier des Docks de Biarritz arrive !

Rendez-vous le dimanche 21 juin pour une journée conviviale, pleine de bonnes affaires et de trouvailles.

Bar et restauration sur place   .

Docks Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Vide grenier des Docks

L’événement Vide grenier des Docks Biarritz a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Biarritz

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