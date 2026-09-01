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AGENDA · Dounoux

Vide-grenier Dounoux

dimanche 20 septembre 2026 · Dounoux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
rue de la Mairie
Ville
88220 Dounoux
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Dounoux

Vide-grenier

rue de la Mairie Dounoux Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vide-grenier à Dounoux en extérieur autour de l’église et de la mairie. Horaires de 7h à 17 h. Restaurant et buvette sur place. Tarif 10 € par tranche de 5 mètres. Inscriptions sur le site web Cyclodounoux.Tout public
0  .

rue de la Mairie Dounoux 88220 Vosges Grand Est +33 6 79 76 20 56 

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English :

Dounoux Outdoor Yard Sale around the church and town hall. Hours: 7 a.m. to 5 p.m. Restaurant and refreshment stand on site. Fee: 10 € per 5-meter section. Register on the Cyclodounoux website.

L’événement Vide-grenier Dounoux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT EPINAL ET SA REGION

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