Informations pratiques

Dounoux

Vide-grenier

rue de la Mairie Dounoux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide-grenier à Dounoux en extérieur autour de l’église et de la mairie. Horaires de 7h à 17 h. Restaurant et buvette sur place. Tarif 10 € par tranche de 5 mètres. Inscriptions sur le site web Cyclodounoux.Tout public

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rue de la Mairie Dounoux 88220 Vosges Grand Est +33 6 79 76 20 56

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English :

Dounoux Outdoor Yard Sale around the church and town hall. Hours: 7 a.m. to 5 p.m. Restaurant and refreshment stand on site. Fee: 10 € per 5-meter section. Register on the Cyclodounoux website.

L’événement Vide-grenier Dounoux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT EPINAL ET SA REGION