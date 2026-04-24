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VIDE GRENIER DU BARRY Montpeyroux

VIDE GRENIER DU BARRY Montpeyroux

VIDE GRENIER DU BARRY Montpeyroux dimanche 10 mai 2026.

Ville : 34150 Montpeyroux

Département : Hérault

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Montpeyroux

VIDE GRENIER DU BARRY

Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

9 ème édition du vide grenier du Barry
9ème édition du vide grenier du Barry

Sur réservation Grand parking à disposition.   .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 11 31 04 31  videgrenierdubarry@gmail.com

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English :

The O Barry association is holding its 4th vide grenier vide dressing.

L’événement VIDE GRENIER DU BARRY Montpeyroux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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