Montpeyroux

VIDE GRENIER DU BARRY

Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

9 ème édition du vide grenier du Barry

9ème édition du vide grenier du Barry

Sur réservation Grand parking à disposition. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 11 31 04 31 videgrenierdubarry@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The O Barry association is holding its 4th vide grenier vide dressing.

L’événement VIDE GRENIER DU BARRY Montpeyroux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT