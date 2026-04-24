VIDE GRENIER DU BARRY Montpeyroux
VIDE GRENIER DU BARRY Montpeyroux dimanche 10 mai 2026.
Montpeyroux
VIDE GRENIER DU BARRY
Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
9 ème édition du vide grenier du Barry
9ème édition du vide grenier du Barry
Sur réservation Grand parking à disposition. .
Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 11 31 04 31 videgrenierdubarry@gmail.com
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English :
The O Barry association is holding its 4th vide grenier vide dressing.
L’événement VIDE GRENIER DU BARRY Montpeyroux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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