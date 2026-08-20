Vide-grenier du Bouffay des vendanges, Carré Feydeau, Nantes

Informations pratiques

Vide-grenier du Bouffay des vendanges Dimanche 13 septembre, 08h00 Carré Feydeau Loire-Atlantique

De 12 à 60 € selon stands / Gratuit visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

On vide les greniers le dimanche 13 septembre carré Feydeau, en face de la place du Bouffay ! On vous attend nombreuses et nombreux !

Renseignement et inscription :

> en ligne

> par mail : videgrenier.bouffay@gmail.com

> par téléphone : 07 83 44 22 61

Carré Feydeau Parvis Neptune, Nantes Nantes 44007 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-commune-libre-du-bouffay »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/la-commune-libre-du-bouffay »}, {« link »: « mailto:videgrenier.bouffay@gmail.com »}]

Vide-grenier organisé par l’association Quartier Tour d’Auvergne