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Vide-grenier du Bouffay des vendanges, Carré Feydeau, Nantes

dimanche 13 septembre 2026 · Carré Feydeau · Nantes

Vide-grenier du Bouffay des vendanges, Carré Feydeau, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Carré Feydeau
Adresse
Parvis Neptune, Nantes
Ville
44007 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 12 à 60 € selon stands / Gratuit visiteurs

Vide-grenier du Bouffay des vendanges Dimanche 13 septembre, 08h00 Carré Feydeau Loire-Atlantique

De 12 à 60 € selon stands / Gratuit visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

On vide les greniers le dimanche 13 septembre carré Feydeau, en face de la place du Bouffay ! On vous attend nombreuses et nombreux !
Renseignement et inscription :
> en ligne
> par mail : videgrenier.bouffay@gmail.com
> par téléphone : 07 83 44 22 61

Carré Feydeau Parvis Neptune, Nantes Nantes 44007 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-commune-libre-du-bouffay »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/la-commune-libre-du-bouffay »}, {« link »: « mailto:videgrenier.bouffay@gmail.com »}]
Vide-grenier organisé par l’association Quartier Tour d’Auvergne

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