Vide-grenier du Bouffay des vendanges, Carré Feydeau, Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Carré Feydeau · Nantes
Informations pratiques
Vide-grenier du Bouffay des vendanges Dimanche 13 septembre, 08h00 Carré Feydeau Loire-Atlantique
De 12 à 60 € selon stands / Gratuit visiteurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
On vide les greniers le dimanche 13 septembre carré Feydeau, en face de la place du Bouffay ! On vous attend nombreuses et nombreux !
Renseignement et inscription :
> en ligne
> par mail : videgrenier.bouffay@gmail.com
> par téléphone : 07 83 44 22 61
Carré Feydeau Parvis Neptune, Nantes Nantes 44007 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-commune-libre-du-bouffay »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/la-commune-libre-du-bouffay »}, {« link »: « mailto:videgrenier.bouffay@gmail.com »}]
Vide-grenier organisé par l’association Quartier Tour d’Auvergne
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