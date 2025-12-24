Vide-grenier du Comité d’Animation, Salle des fêtes Oradour-sur-Glane
Vide-grenier du Comité d'Animation, Salle des fêtes Oradour-sur-Glane dimanche 6 septembre 2026.
Vide-grenier du Comité d’Animation
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Le Comité d’Animation d’Oradour-sur-Glane vous invite à venir chiner de belles affaires lors de son vide-greniers traditionnel. Animation musicale. Buvette et restauration sur place.
Inscriptions obligatoires pour les exposants avec possibilité de laisser la voiture sur le stand avec un minimum de 5m requis. Accueil des exposants à partir de 6h. .
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 95 57 comiteanimation.osg@gmail.com
