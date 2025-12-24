Vide-grenier du Comité d’Animation, Salle des fêtes Oradour-sur-Glane

Vide-grenier du Comité d’Animation

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

2026-09-06

Le Comité d’Animation d’Oradour-sur-Glane vous invite à venir chiner de belles affaires lors de son vide-greniers traditionnel. Animation musicale. Buvette et restauration sur place.

Inscriptions obligatoires pour les exposants avec possibilité de laisser la voiture sur le stand avec un minimum de 5m requis. Accueil des exposants à partir de 6h. .

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 95 57 comiteanimation.osg@gmail.com

English : Vide-grenier du Comité d’Animation

L’événement Vide-grenier du Comité d’Animation Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-12-25 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin