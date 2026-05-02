Vide-grenier du Dojo Plouescatais Salle parc des sports près de la poste Plouescat
Vide-grenier du Dojo Plouescatais Salle parc des sports près de la poste Plouescat dimanche 7 juin 2026.
Plouescat
Vide-grenier du Dojo Plouescatais
Salle parc des sports près de la poste Rue de Verdun Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Comme tous les ans le Dojo Plouescatais organise son traditionnel vide grenier à la salle omnisport du centre à Plouescat. Si vous avez des questions merci d’envoyer un mail à videgrenierdojo@gmail.com .
Exposants 8€ la table (1 chaise fournie)
Possibilité d’exposer à l’extérieur de la salle.
Réservation sur HelloAsso. .
Salle parc des sports près de la poste Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 85 52 37 74
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English : Vide-grenier du Dojo Plouescatais
L’événement Vide-grenier du Dojo Plouescatais Plouescat a été mis à jour le 2026-05-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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