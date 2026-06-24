Vide grenier et bourse aux jouets Salle socio-culturelle Morlaix
dimanche 20 septembre 2026 · Salle socio-culturelle · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Vide grenier et bourse aux jouets
Salle socio-culturelle Rue de l’Aérodrome Ploujean Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide grenier et bourse aux jouets par l’association des parents d’élèves de l’école Corentin Caër à Morlaix.
Tarif exposant 4 € la table d’1m
Réservation au 06 49 08 37 28 ou par mail ape.corentincaer@gmail.com
Buvette, crêpes, galettes et gâteaux en vente sur place. .
Salle socio-culturelle Rue de l’Aérodrome Ploujean Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 49 08 37 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier et bourse aux jouets Morlaix a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Animation famille Jouons multicolore ! 4 ans et + La Virgule Morlaix 1 juillet 2026
- Visites commentées de la Maison Pénanault Maison Pénanault Morlaix 1 juillet 2026
- AADI Salon de Musique Siège AADI, 41, quai de Léon Morlaix 2 juillet 2026
- Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix Manufacture des Tabacs Morlaix 3 juillet 2026
- Exposition Impressions Maritimes La Virgule Morlaix 4 juillet 2026