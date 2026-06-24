Vide grenier et bourse aux jouets Salle socio-culturelle Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Vide grenier et bourse aux jouets

Salle socio-culturelle Rue de l’Aérodrome Ploujean Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide grenier et bourse aux jouets par l’association des parents d’élèves de l’école Corentin Caër à Morlaix.

Tarif exposant 4 € la table d’1m

Réservation au 06 49 08 37 28 ou par mail ape.corentincaer@gmail.com

Buvette, crêpes, galettes et gâteaux en vente sur place. .

Salle socio-culturelle Rue de l’Aérodrome Ploujean Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 49 08 37 28

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English :

L’événement Vide grenier et bourse aux jouets Morlaix a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BAIE DE MORLAIX