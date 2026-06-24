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AGENDA · Morlaix

Vide grenier et bourse aux jouets Salle socio-culturelle Morlaix

dimanche 20 septembre 2026 · Salle socio-culturelle · Morlaix

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle socio-culturelle
Adresse
Rue de l'Aérodrome Ploujean
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Vide grenier et bourse aux jouets

Salle socio-culturelle Rue de l’Aérodrome Ploujean Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vide grenier et bourse aux jouets par l’association des parents d’élèves de l’école Corentin Caër à Morlaix.

Tarif exposant 4 € la table d’1m
Réservation au 06 49 08 37 28 ou par mail ape.corentincaer@gmail.com

Buvette, crêpes, galettes et gâteaux en vente sur place.   .

Salle socio-culturelle Rue de l’Aérodrome Ploujean Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 49 08 37 28 

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English :

L’événement Vide grenier et bourse aux jouets Morlaix a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BAIE DE MORLAIX

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