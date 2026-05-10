Montertelot

Vide-grenier et fête champêtre

Centre du bourg Montertelot Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 23:55:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Comité des Fêtes de Montertelot vous invite à sa traditionnelle fête du 15 août, une journée festive et conviviale à ne surtout pas manquer !

De 8h à 18h, flânez dans le grand vide-grenier qui s’étendra dans les rues du village et le long du canal, avec plus de 150 exposants. L’après-midi sera rythmé par des concerts en plein air, avec MORWENA, PLANXTY FELIX, THE WILD DUCKS et ACOUSTIC DUO. Côté gourmandise, crêpes, galettes et autres délices seront proposés tout au long de la journée, avec en point d’orgue un grand repas du soir autour d’un savoureux jarret-frites (sur réservation sur place). La soirée se poursuivra avec un bal populaire avec Vent d’Ouest, avant de s’achever en beauté avec l’incontournable et somptueux feu d’artifice.

Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour célébrer l’été à Montertelot ! Entrée libre. .

Centre du bourg Montertelot 56800 Morbihan Bretagne +33 6 29 50 86 91

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L’événement Vide-grenier et fête champêtre Montertelot a été mis à jour le 2026-05-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande