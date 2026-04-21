Saint-Rome-de-Cernon

Vide Grenier et Marché aux fleurs

Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez chiner, flâner et vous émerveiller ! L’association des parents d’élèves de l’école de Saint-Rome vous invite à son vide-grenier et marché aux fleurs une journée conviviale entre bonnes affaires, couleurs printanières et bonne humeur partagée

Marché aux fleurs et Vide Grenier .

Restauration et buvette sur place .

Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie +33 6 24 25 19 63

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English :

Come and browse and marvel! The parents? association of the Saint-Rome school invites you to its garage sale and flower market: a convivial day of bargains, spring colors and good cheer

L’événement Vide Grenier et Marché aux fleurs Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)