Vide Grenier et Marché aux fleurs Saint-Rome-de-Cernon
Vide Grenier et Marché aux fleurs Saint-Rome-de-Cernon dimanche 3 mai 2026.
Saint-Rome-de-Cernon
Vide Grenier et Marché aux fleurs
Saint-Rome-de-Cernon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Venez chiner, flâner et vous émerveiller ! L’association des parents d’élèves de l’école de Saint-Rome vous invite à son vide-grenier et marché aux fleurs une journée conviviale entre bonnes affaires, couleurs printanières et bonne humeur partagée
Marché aux fleurs et Vide Grenier .
Restauration et buvette sur place .
Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie +33 6 24 25 19 63
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English :
Come and browse and marvel! The parents? association of the Saint-Rome school invites you to its garage sale and flower market: a convivial day of bargains, spring colors and good cheer
L’événement Vide Grenier et Marché aux fleurs Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)