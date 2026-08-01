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Vide grenier et repas entrecôte Salle des fêtes Peyrat-de-Bellac

dimanche 23 août 2026 · Salle des fêtes · Peyrat-de-Bellac

Vide grenier et repas entrecôte Salle des fêtes Peyrat-de-Bellac

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue de la Colline
Ville
87300 Peyrat-de-Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Peyrat-de-Bellac

Vide grenier et repas entrecôte

Salle des fêtes Rue de la Colline Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Venez faire des bonnes affaires au vide grenier et déguster une succulente entrecôte à 12h30. Que ce soit pour exposer au vide grenier ou participer au repas, pensez à vous inscrire avant le 17/08.   .

Salle des fêtes Rue de la Colline Peyrat-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 45 49 98 

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English : Vide grenier et repas entrecôte

L’événement Vide grenier et repas entrecôte Peyrat-de-Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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