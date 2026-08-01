Vide grenier et repas entrecôte Salle des fêtes Peyrat-de-Bellac

Informations pratiques

Peyrat-de-Bellac

Vide grenier et repas entrecôte

Salle des fêtes Rue de la Colline Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez faire des bonnes affaires au vide grenier et déguster une succulente entrecôte à 12h30. Que ce soit pour exposer au vide grenier ou participer au repas, pensez à vous inscrire avant le 17/08. .

Salle des fêtes Rue de la Colline Peyrat-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 45 49 98

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English : Vide grenier et repas entrecôte

L’événement Vide grenier et repas entrecôte Peyrat-de-Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin