AGENDA · Mareuil en Périgord
Vide grenier et vide dressing Mareuil en Périgord
samedi 4 juillet 2026 · Mareuil en Périgord
Informations pratiques
Mareuil en Périgord
Vide grenier et vide dressing
Salle des fêtes Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Vide Grenier et Vide dressing dans la salle des fêtes. Restauration et buvette sur place. Pas de stand alimentaire. .
Salle des fêtes Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 45 64 00
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English : Vide grenier et vide dressing
L’événement Vide grenier et vide dressing Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne
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