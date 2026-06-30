Informations pratiques

Mareuil en Périgord

Vide grenier et vide dressing

Salle des fêtes Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Vide Grenier et Vide dressing dans la salle des fêtes. Restauration et buvette sur place. Pas de stand alimentaire. .

Salle des fêtes Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 45 64 00

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English : Vide grenier et vide dressing

L’événement Vide grenier et vide dressing Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne