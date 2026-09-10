Informations pratiques

Laval

vide grenier exterieur

164 Avenue de Mayenne Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

vide grenier extérieur organisé par le magasin au vide grenier laval sur son parking arrière.60 exposants attendu , 2.50€ du mètre

Restauration buvette sur place assuré par le restaurant A la part.

Bonne humer et convivialité assuré n’hésitez pas a venir vérifier.

vide grenier extérieur organisé par le magasin au vide grenier laval sur son parking arrière.60 exposants attendu.2.50 € du mètre

Restauration buvette sur place assuré par le restaurant A la part.

Bonne humer et convivialité assuré n’hésitez pas a venir vérifier. .

164 Avenue de Mayenne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 94 77 laval@auvidegrenier.fr

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English :

Outdoor yard sale organized by the store Vide Grenier Laval in its rear parking lot. 60 exhibitors expected; 2.50? per meter

Food and refreshments will be available on-site, provided by the restaurant “A la part.”

A great atmosphere and a friendly vibe are guaranteed—don’t hesitate to come check it out.

L’événement vide grenier exterieur Laval a été mis à jour le 2026-08-24 par LAVAL TOURISME