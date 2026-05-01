Vide grenier École Ferrières-sur-Sichon
Vide grenier École Ferrières-sur-Sichon dimanche 31 mai 2026.
Ferrières-sur-Sichon
Vide grenier
École 23 rue Jean Baptiste Rousseau Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Bienvenue au vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves de l’école des trois châteaux de Ferrières-sur-Sichon.
.
École 23 rue Jean Baptiste Rousseau Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 58 93 14 apeferrieres@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to the vide grenier organized by the parents’ association of the École des trois châteaux in Ferrières-sur-Sichon.
L’événement Vide grenier Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-05-17 par Vichy Destinations