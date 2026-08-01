Informations pratiques

Glénic

Vide-grenier

Sous les Arcades du Viaduc Glénic Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Foyer Rural organise un vide-greniers.

Buvette, grillages, frites.

Repas à 12 € possible melon, choux lardons, pâtes au thon, macédoine, bouchée à la reine, salade, fromage et tarte aux pommes. .

Sous les Arcades du Viaduc Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 89 36 88 deville-nicole@orange.fr

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Glénic a été mis à jour le 2026-07-28 par Creuse Tourisme