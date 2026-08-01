Vide-grenier Glénic
dimanche 9 août 2026 · Glénic
Informations pratiques
Glénic
Vide-grenier
Sous les Arcades du Viaduc Glénic Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Foyer Rural organise un vide-greniers.
Buvette, grillages, frites.
Repas à 12 € possible melon, choux lardons, pâtes au thon, macédoine, bouchée à la reine, salade, fromage et tarte aux pommes. .
Sous les Arcades du Viaduc Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 89 36 88 deville-nicole@orange.fr
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Glénic a été mis à jour le 2026-07-28 par Creuse Tourisme
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