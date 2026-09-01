Vide-grenier Hierges
dimanche 20 septembre 2026 · Hierges
Informations pratiques
Hierges
Vide-grenier
Rue Roger Renard Hierges Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez profiter de cette ambiance conviviale au cœur du village, de 8h00 à 18h00.Infos pratiques L’emplacement est gratuit pour tous les exposants.Vous souhaitez vous inscrire ?Contactez la mairie de Hierges Par e-mail mairie.hierges@wanadoo.frPar téléphone 06 87 07 38 16 Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif !
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Rue Roger Renard Hierges 08320 Ardennes Grand Est +33 6 87 07 38 16 mairie.hierges@wanadoo.fr
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English :
Come enjoy this friendly atmosphere in the heart of the village, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Practical information: The booth space is free for all exhibitors.Would you like to register? Contact the Hierges Town Hall: By email: mairie.hierges@wanadoo.frPar; by phone: 06 87 07 38 16. We hope to see many of you there to share in this festive occasion!
L’événement Vide-grenier Hierges a été mis à jour le 2026-08-16 par Ardennes Tourisme
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