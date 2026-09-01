Informations pratiques

Hierges

Vide-grenier

Rue Roger Renard Hierges Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez profiter de cette ambiance conviviale au cœur du village, de 8h00 à 18h00.Infos pratiques L’emplacement est gratuit pour tous les exposants.Vous souhaitez vous inscrire ?Contactez la mairie de Hierges Par e-mail mairie.hierges@wanadoo.frPar téléphone 06 87 07 38 16 Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif !

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Rue Roger Renard Hierges 08320 Ardennes Grand Est +33 6 87 07 38 16 mairie.hierges@wanadoo.fr

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English :

Come enjoy this friendly atmosphere in the heart of the village, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Practical information: The booth space is free for all exhibitors.Would you like to register? Contact the Hierges Town Hall: By email: mairie.hierges@wanadoo.frPar; by phone: 06 87 07 38 16. We hope to see many of you there to share in this festive occasion!

L’événement Vide-grenier Hierges a été mis à jour le 2026-08-16 par Ardennes Tourisme