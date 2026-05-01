La Hague

Vide-grenier

Urville-Nacqueville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

C’est le grand retour de notre vide-grenier extérieur annuel ! Venez dénicher des trésors, faire de bonnes affaires et soutenir nos élèves.

Tous les bénéfices de cette journée seront reversés au Foyer Socioculturel des élèves. Cet argent permettra de financer leurs futurs projets et des sorties pédagogiques tout au long de l’année !

Restauration (saucisses, frites), buvette et animations sur place pour passer une superbe journée en famille ! .

Urville-Nacqueville La Hague 50460 Manche Normandie

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier La Hague a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cotentin La Hague