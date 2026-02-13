Vide-grenier rue des Landes La Haye

Vide-grenier

rue des Landes Bolleville La Haye Manche

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-04-05

Si vous aimez chiner, venez rencontrer cette année encore la centaine d’exposants qui en ce début de saison, auront sorti de leur grenier, la ou les pépites que vous cherchez.

Sur place, nous vous proposons.

– Buvette et restauration.

– Parking à proximité.

Tous renseignements sur www.animations-bolleville-50.fr .

rue des Landes Bolleville La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 17 84 60 41

