La Réole

Vide-grenier

Quais de Garonne La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-grenier sur les quais le Dimanche 7 juin organisé par l’ACCA de La Réole. Buvette & restauration sur place. .

Quais de Garonne La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 07 37 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier La Réole a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers