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Vide-grenier La Réole

Vide-grenier La Réole

Vide-grenier La Réole dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Quais de Garonne

Ville : 33190 La Réole

Département : Gironde

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

La Réole

Vide-grenier

Quais de Garonne La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide-grenier sur les quais le Dimanche 7 juin organisé par l’ACCA de La Réole. Buvette & restauration sur place.   .

Quais de Garonne La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 07 37 54 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier La Réole a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers

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