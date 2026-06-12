Vide-grenier Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor
Vide-grenier Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor dimanche 14 juin 2026.
Lamballe-Armor
Vide-grenier
Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne du Cerf Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le Comité Interquartiers organise son vide-grenier avec environ 350 participants .
Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne du Cerf Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 34 46 14
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English :
L’événement Vide-grenier Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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