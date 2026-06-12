Vide-grenier Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Vide-grenier

Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne du Cerf Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Comité Interquartiers organise son vide-grenier avec environ 350 participants .

Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne du Cerf Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 34 46 14

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English :

L’événement Vide-grenier Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor