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Vide-grenier Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor

Vide-grenier Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue Saint-Mélaine

Adresse : Parc de la Corne du Cerf

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Vide-grenier

Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne du Cerf Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le Comité Interquartiers organise son vide-grenier avec environ 350 participants   .

Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne du Cerf Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 34 46 14 

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English :

L’événement Vide-grenier Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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