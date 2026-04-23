Vide grenier Quai à sable Lannion

Lannion

Vide grenier

Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide greniers à l’occasion du pardon de Loguivy-lès-Lannion.

Buvette et restauration sur place .

Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 40 65 17

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English :

L’événement Vide grenier Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose