Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Quai à sable Lannion

Vide grenier Quai à sable Lannion dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Quai à sable

Adresse : Loguivy-lès-Lannion

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lannion

Vide grenier

Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Vide greniers à l’occasion du pardon de Loguivy-lès-Lannion.
Buvette et restauration sur place   .

Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 40 65 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)