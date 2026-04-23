Vide grenier Quai à sable Lannion
Vide grenier Quai à sable Lannion dimanche 3 mai 2026.
Lannion
Vide grenier
Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide greniers à l’occasion du pardon de Loguivy-lès-Lannion.
Buvette et restauration sur place .
Quai à sable Loguivy-lès-Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 40 65 17
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English :
L’événement Vide grenier Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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