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AGENDA · Lapleau

Vide grenier Lapleau

vendredi 7 août 2026 · Lapleau

Vide grenier Lapleau

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Ville
19550 Lapleau
Département
Corrèze
Tarif

Lapleau

Vide grenier

Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Stands vide grenier le long du bourg avec buvette et petite restauration sur place   .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 55 33 37 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lapleau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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