AGENDA · Lapleau
Vide grenier Lapleau
vendredi 7 août 2026 · Lapleau
Informations pratiques
Lapleau
Vide grenier
Lapleau Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Stands vide grenier le long du bourg avec buvette et petite restauration sur place .
Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 55 33 37
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Lapleau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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