Informations pratiques

Lapleau

Vide grenier

Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Stands vide grenier le long du bourg avec buvette et petite restauration sur place .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 55 33 37

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lapleau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières