Lassay-les-Châteaux

VIDE GRENIER

STADE DE FOOT Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Vide grenier

entrée libre et gratuite pour les visiteurs

– restauration et buvette sur place

– Animation jeux en bois enfants et adultes

– pour les exposants inscription obligatoire auprès de Claudine Bessiere 0631725224 ou Lucie Judé 0632218788

– arrivée des exposants 7h

– 5 mètres (minimum) gratuit, 1€ par mètre supplémentaire .

STADE DE FOOT Lassay-les-Châteaux 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 72 52 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market

L’événement VIDE GRENIER Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay