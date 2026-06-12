VIDE GRENIER Lassay-les-Châteaux
VIDE GRENIER Lassay-les-Châteaux dimanche 12 juillet 2026.
Lassay-les-Châteaux
VIDE GRENIER
STADE DE FOOT Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Vide grenier
entrée libre et gratuite pour les visiteurs
– restauration et buvette sur place
– Animation jeux en bois enfants et adultes
– pour les exposants inscription obligatoire auprès de Claudine Bessiere 0631725224 ou Lucie Judé 0632218788
– arrivée des exposants 7h
– 5 mètres (minimum) gratuit, 1€ par mètre supplémentaire .
STADE DE FOOT Lassay-les-Châteaux 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 72 52 24
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English :
Flea market
L’événement VIDE GRENIER Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay
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