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VIDE GRENIER Lassay-les-Châteaux

VIDE GRENIER Lassay-les-Châteaux dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : STADE DE FOOT

Ville : 53240 Lassay-les-Châteaux

Département : Mayenne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Lassay-les-Châteaux

VIDE GRENIER

STADE DE FOOT Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Vide grenier
entrée libre et gratuite pour les visiteurs 
– restauration et buvette sur place
– Animation jeux en bois enfants et adultes 
– pour les exposants inscription obligatoire auprès de Claudine Bessiere 0631725224 ou Lucie Judé   0632218788
– arrivée des exposants 7h
– 5 mètres (minimum) gratuit, 1€ par mètre supplémentaire    .

STADE DE FOOT Lassay-les-Châteaux 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 72 52 24 

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English :

Flea market

L’événement VIDE GRENIER Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay

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