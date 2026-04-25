Vide-grenier Laumières Avenue Laumière Paris

Information

Au programme : toujours autant de petites merveilles à chiner, des animations variées et un espace café-snack.

Au plaisir de vous y retrouver !

Conditions particulières

TARIFS EMPLACEMENTS

(stands de 2 mètres minimum)

ADHÉRENTS 30€

NON ADHÉRENTS 35€

LE JOUR MÊME 40€

L’association Tendance 19 a pour part de sa mission d’encourager les pratiques de consommation responsable en faveur du réemploi notamment, et de dynamiser l’économie de proximité en soutenant les créatrices, créateurs, artistes, entrepreneurs locaux…

Nos actions sont principalement à destination de nos adhérents, qui officialisent leurs soutien à l’association par une cotisation annuelle.

Le montant de l’adhésion est de 5€ pour les particuliers ou 25€ pour les créateurs par année civile.

Cliquez ici pour plus d’information sur l’association et pour accéder au formulaire d’adhésion.

Toutefois, les personnes non-adhérentes peuvent également s’inscrire et participer en choisissant le tarif NON ADHÉRENTS.

Attention : Les annulations ne sont pas acceptées même pour conditions météo défavorables.

CHARTE ET RÈGLEMENT DU VIDE-GRENIER

Seuls des objets personnels ou usagés, ou des produits autres qu’alimentaires, confectionnés par et en tant que particuliers peuvent être vendus.

Votre inscription devient définitive seulement après réception de la copie de votre pièce d’identité et le paiement de votre emplacement ( 2 mètres minimum).

En cas de désistement de votre fait, cette somme n’est pas récupérée.

Le jour du vide-greniers, il vous suffit de reprendre le numéro qui vous a été attribué et de respecter les marquages au sol. Les emplacements seront attribués par le bureau et ne pourront être contestés. Seuls les organisateurs présents seront habilités à faire des modifications, le cas échéant. L’équipe de l’association effectuera un contrôle durant le montage des stands.

Nous vous remercions de :

maintenir un bon voisinage, notamment durant l’installation,

débarrasser votre place des invendus à l’heure dite, soit à partir de 18h,

laisser un espace net à 19h,

vous soumettre à tout contrôle qu’effectueraient les services compétents et respecter toutes les instructions qui vous seront données par ces derniers en vue d’assurer le bon déroulement de l’événement.

Les objets exposés demeurent sous la seule responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent être en aucun cas tenus pour responsables des litiges tels que pertes, casses ou détériorations.

L’acceptation du présent règlement emporte attestation sur l’honneur que l’exposant n’a pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.

Toute personne ne respectant pas le présent règlement sera priée de quitter les lieux sans qu’elle ne puisse réclamer le remboursement de sa réservation.

Conditions particulières

En effectuant votre paiement en ligne, vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions de participation. Vous vous engagez à respecter règles sans réserve ni restriction, ainsi qu’à les faire respecter par les autres personnes du stand dont vous êtes responsable. Toute réservation doit être constituée du présent formulaire d’inscription dûment complété, du paiement total de votre stand ainsi que de votre adhésion à l’association.

Attention veuillez noter que :

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

ll n’y aura pas de remboursement en cas de désistement ou d’absence à un évènement

Formules

TARIFS ADHÉRENTS PARTICULIERS

-FormulesMontantStand Vide-greniers particuliers (2 mètres)30,00 €2 mètres supplémentaires (soit 4 mètres au total)30,00 €4 mètres supplémentaires (soit 6 mètres au total)60,00 €6 mètres supplémentaires (soit 8 mètres au total)90,00 €8 mètres supplémentaires (soit 10 mètres au total)120,00 €10 mètres supplémentaires (soit 12 mètres au total)150,00 €12 mètres supplémentaires (soit 14 mètres au total)180,00 €

TARIFS ADHERENTS CREATEURS ENTREPRENEURS ARTISANS ARTISTES

-FormulesMontantStand Vide-greniers particuliers (2 mètres)30,00 €2 mètres supplémentaires (soit 4 mètres au total)30,00 €4 mètres supplémentaires (soit 6 mètres au total)60,00 €6 mètres supplémentaires (soit 8 mètres au total)90,00 €8 mètres supplémentaires (soit 10 mètres au total)120,00 €10 mètres supplémentaires (soit 12 mètres au total)150,00 €12 mètres supplémentaires (soit 14 mètres au total)180,00 €14 mètres supplémentaires (soit 16 mètres au total)210,00 €

TARIFS NON-ADHÉRENTS

-FormulesMontantTARIF NON-ADHÉRENTS – STAND 2M35,00 €2 mètres supplémentaires (soit 4 mètres au total)35,00 €4 mètres supplémentaires (soit 6 mètres au total)70,00 €6 mètres supplémentaires (soit 8 mètres au total)105,00 €8 mètres supplémentaires (soit 10 mètres au total)140,00 €10 mètres supplémentaires (soit 12 mètres au total)175,00 €12 mètres supplémentaires (soit 14 mètres au total)210,00 €14 mètres supplémentaires (soit 16 mètres au total)245,00 €

Hello hello!Tendance 19 revient avec son vide-greniers avenue Laumière !!! Cette année, le vide-greniers de printemps se déroulera le Samedi 20 juin 2026 de 9h à 18h.

Le samedi 20 juin 2026

de 09h00 à 18h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T09:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Avenue Laumière Avenue laumière 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/696880-k-vide-greniers-laumiere-paris-19-samedi-20-juin-2026?header=%2Fpage%2F3865930-vide-greniers-laumiere-juin-2026 +33769129216 https://www.facebook.com/TendanceParis19/ https://www.facebook.com/TendanceParis19/



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