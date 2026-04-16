Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET Liglet
Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET Liglet dimanche 3 mai 2026.
Liglet
Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET
Place de la Mairie Liglet Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide-grenier à LIGLET le 3 mai 2026 .
Place de la Mairie Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 62 84
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English : Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET
L’événement Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET Liglet a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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