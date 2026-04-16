Liglet

Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET

Place de la Mairie Liglet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide-grenier à LIGLET le 3 mai 2026 .

Place de la Mairie Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 62 84

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English : Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET

L’événement Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET Liglet a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne