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Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET Liglet

Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET Liglet

Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET Liglet dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 86290 Liglet

Département : Vienne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Liglet

Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET

Place de la Mairie Liglet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Vide-grenier à LIGLET le 3 mai 2026   .

Place de la Mairie Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 62 84 

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English : Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET

L’événement Vide- grenier le 3 mai 2026 à LIGLET Liglet a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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