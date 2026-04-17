Vide-grenier Le Croisic
Vide-grenier Le Croisic samedi 9 mai 2026.
Le Croisic
Vide-grenier
Quai des Canonnières Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Vide grenier
organisé par l’amicale des Sauveteurs en Mer
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial. Une belle occasion de donner une seconde vie aux objets et de faire de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse.
Stands de particuliers
Objets variés livres, vêtements, jouets, décoration, petits meubles, trésors cachés…
Buvette & petite restauration sur place
Moment convivial pour toute la famille
Que vous soyez chineur passionné, vendeur motivé ou simple promeneur curieux, tout le monde est le bienvenu.
Cette manifestation permet de soutenir les Sauveteurs en mer du Croisic.
Résidents Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Pouliguen 10€, Résidents extérieurs 15€.
Bulletin d’inscription disponible à l’Hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme. .
Quai des Canonnières Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 84 48 01 asmlecroisic@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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