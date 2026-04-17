Le Croisic

Vide-grenier

Quai des Canonnières Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vide grenier

organisé par l’amicale des Sauveteurs en Mer

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial. Une belle occasion de donner une seconde vie aux objets et de faire de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse.

Stands de particuliers

Objets variés livres, vêtements, jouets, décoration, petits meubles, trésors cachés…

Buvette & petite restauration sur place

Moment convivial pour toute la famille

Que vous soyez chineur passionné, vendeur motivé ou simple promeneur curieux, tout le monde est le bienvenu.

Cette manifestation permet de soutenir les Sauveteurs en mer du Croisic.



Résidents Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Pouliguen 10€, Résidents extérieurs 15€.

Bulletin d’inscription disponible à l’Hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme. .

Quai des Canonnières Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 84 48 01 asmlecroisic@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44