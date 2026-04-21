Les indispensables du cinéma Vol au-dessus d’un nid de coucou Place Dinan Le Croisic

Le Croisic

Les indispensables du cinéma Vol au-dessus d’un nid de coucou

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Vol au-dessus d’un nid de coucou

Les indispensables du cinéma

Avertissement Jeune Public 2h14 De Milos Forman Drame

Avec Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield

Adapté du best-seller éponyme de Ken Kesey, Vol au-dessus d’un nid de coucou décrit, avec une précision quasiment documentaire, les traitements infligés aux patients dans les années 1960 médicaments surdosés, douches glacées, électrochocs ou encore lobotomie. Mais ce pamphlet contre le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques questionne aussi le sens de la révolte pourquoi doit-on résister ? Jusqu’où peut-on s’opposer ? Où se situe la frontière entre l’héroïsme et la folie ? D’un côté, convaincue de faire le bien, miss Ratched applique les règles aveuglément et infantilise ses patients. De l’autre, McMurphy se bat pour leur rendre leur dignité quitte à défier les lois d’un système répressif et inhumain. Louise Fletcher et Jack Nicholson, tous deux oscarisés pour leur performance exceptionnelle, personnifient la confrontation entre l’individu et l’institution, placée au cœur d’une œuvre intense dont on ne sort pas indemne. Magistralement mis en scène par Milos Forman, un grand film, qui a marqué toute une génération. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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L’événement Les indispensables du cinéma Vol au-dessus d’un nid de coucou Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44