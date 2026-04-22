L’afterwork des pros du Croisic La Recyclerie Maritime Le Croisic
L’afterwork des pros du Croisic La Recyclerie Maritime Le Croisic jeudi 28 mai 2026.
Le Croisic
L’afterwork des pros du Croisic
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 17:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
L’afterwork des pros du Croisic
recyclerie maritime
L’afterwork des pros du Croisic rendez-vous à 17h30 à la Recyclerie maritime pour un moment de convivialité au cœur du Croisic (guinguette, animations et quiz). .
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
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English :
L’événement L’afterwork des pros du Croisic Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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