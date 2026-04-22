L’afterwork des pros du Croisic La Recyclerie Maritime Le Croisic

Le Croisic

L’afterwork des pros du Croisic

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 17:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

L’afterwork des pros du Croisic

recyclerie maritime

L’afterwork des pros du Croisic rendez-vous à 17h30 à la Recyclerie maritime pour un moment de convivialité au cœur du Croisic (guinguette, animations et quiz). .

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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English :

L’événement L’afterwork des pros du Croisic Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44