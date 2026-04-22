Qui sont les héros locaux du 0 déchet ? La Recyclerie Maritime Le Croisic

Le Croisic

Qui sont les héros locaux du 0 déchet ?

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 17:30:00

fin : 2026-05-26 19:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Qui sont les héros locaux du 0 déchet ?

conférence

La Recyclerie Maritime réunit les héros locaux du 0 déchet pour une soirée conférence-débat.

Cinq initiatives du territoire prennent la parole, suivies d’une table ronde avec les acteurs de la sensibilisation.



Entrée libre — viens écouter, questionner, et repartir avec des idées à mettre en pratique.

Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime. .

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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English :

L’événement Qui sont les héros locaux du 0 déchet ? Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44