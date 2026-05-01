Les Aynans

Vide Grenier

Les Aynans Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le dimanche 24 mai 2026, la commune des Aynans s’anime avec son grand vide-greniers annuel. Organisé par une association de parents d’élèves, cet événement est le rendez-vous idéal pour les chineurs et les familles à la recherche de bonnes affaires.

Dès 8h00, parcourez les allées à la découverte d’une multitude d’objets d’occasion jouets, vêtements, livres, objets de décoration, et bien d’autres trésors cachés. C’est l’occasion parfaite de redonner une seconde vie aux objets dans une ambiance conviviale. .

Les Aynans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 42 34 88 loustics70@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Les Aynans a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE