Informations pratiques

Les Granges-Gontardes

Vide Grenier

Rue de la Mairie Les Granges-Gontardes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

J’adore chiner ! C’est mon petit plaisir du week-end me promener au soleil, fouiller dans des caisses et sur les étals, dégoter des trucs géniaux à un prix incroyable tout en découvrant le village et profiter de la petite restauration sur place.

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Rue de la Mairie Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 18 12 62 cafe-du-lavoir-26@laposte.net

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English :

I love hunting for bargains! It’s my little weekend treat: strolling in the sunshine, rummaging through crates and stalls, unearthing awesome finds at incredible prices while exploring the village and enjoying a bite to eat there.

L’événement Vide Grenier Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence