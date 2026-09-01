Vignobles en Scène Les Immersives Devenez Sommelier Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN Les Granges-Gontardes
vendredi 16 octobre 2026 · Domaine Escalin SAS BARON D'ESCALIN · Les Granges-Gontardes
Informations pratiques
Les Granges-Gontardes
Devenez Sommelier
Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:00:00
fin : 2026-10-16 17:30:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Venez vous initier à l’analyse sensorielle du vin au Domaine Escalin !
.
Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40 contact@escalin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come learn about %E0 sensory analysis of wine at Domaine Escalin!
L’événement Devenez Sommelier Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Les Granges-Gontardes (Drôme)
- Vide Grenier Les Granges-Gontardes 13 septembre 2026