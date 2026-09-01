Vignobles en Scène Les Immersives Devenez Sommelier Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN Les Granges-Gontardes

Informations pratiques

Les Granges-Gontardes

Devenez Sommelier

Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:00:00

fin : 2026-10-16 17:30:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Venez vous initier à l’analyse sensorielle du vin au Domaine Escalin !

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Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40 contact@escalin.com

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English :

Come learn about %E0 sensory analysis of wine at Domaine Escalin!

L’événement Devenez Sommelier Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence