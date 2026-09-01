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AGENDA · Les Granges-Gontardes

Vignobles en Scène Les Immersives Devenez Sommelier Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN Les Granges-Gontardes

vendredi 16 octobre 2026 · Domaine Escalin SAS BARON D'ESCALIN · Les Granges-Gontardes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Domaine Escalin SAS BARON D'ESCALIN
Adresse
980 Route des Charrettes
Ville
26290 Les Granges-Gontardes
Département
Drôme
Tarif
25 25

Les Granges-Gontardes

Devenez Sommelier

Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:00:00
fin : 2026-10-16 17:30:00

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17

Venez vous initier à l’analyse sensorielle du vin au Domaine Escalin !
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Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40  contact@escalin.com

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English :

Come learn about %E0 sensory analysis of wine at Domaine Escalin!

L’événement Devenez Sommelier Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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