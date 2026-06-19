Vide Grenier Les Grangettes
Vide Grenier Les Grangettes dimanche 5 juillet 2026.
Les Grangettes
Vide Grenier
Rue de l’Église Les Grangettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez simplement flâner et chiner comme on aime faire par un beau dimanche dans un joli village à 2 pas du lac… il y aura plein de choses à découvrir, une ambiance sympa, des choses à manger, à boire…
On vous attend nombreux, dans toute la Rue de l’Eglise aux Grangettes .
Rue de l’Église Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 65 22 52 lesabatdencre@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Les Grangettes a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS