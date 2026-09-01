Informations pratiques

Lestelle-Bétharram

vide grenier

salle des fêtes Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité des fêtes organise son vide-grenier de rentrée, .

salle des fêtes Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52 mariejosemengelle@gmail.com

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English : vide grenier

L’événement vide grenier Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay