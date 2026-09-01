AGENDA · Lestelle-Bétharram
vide grenier Lestelle-Bétharram
dimanche 13 septembre 2026 · Lestelle-Bétharram
Informations pratiques
Lestelle-Bétharram
vide grenier
salle des fêtes Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Le Comité des fêtes organise son vide-grenier de rentrée, .
salle des fêtes Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52 mariejosemengelle@gmail.com
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English : vide grenier
L’événement vide grenier Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay