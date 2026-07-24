Vide-grenier Marché artisanal & producteurs locaux Miscon
dimanche 9 août 2026 · Miscon
Informations pratiques
Miscon
Vide-grenier Marché artisanal & producteurs locaux
Place de la Fontaine Miscon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Vide grenier de Miscon, organisé par la Misconnaise. Marché des producteurs locaux et marché artisanal.
Restauration rapide, buvette, animation musicale.
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Place de la Fontaine Miscon 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 37 42 70
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English :
Miscon Yard Sale, organized by La Misconnaise. Local farmers’ market and craft market.
Fast food, refreshment stand, live music.
L’événement Vide-grenier Marché artisanal & producteurs locaux Miscon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays Diois