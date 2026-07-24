Informations pratiques

Miscon

Vide-grenier Marché artisanal & producteurs locaux

Place de la Fontaine Miscon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Vide grenier de Miscon, organisé par la Misconnaise. Marché des producteurs locaux et marché artisanal.

Restauration rapide, buvette, animation musicale.

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Place de la Fontaine Miscon 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 37 42 70

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English :

Miscon Yard Sale, organized by La Misconnaise. Local farmers’ market and craft market.

Fast food, refreshment stand, live music.

L’événement Vide-grenier Marché artisanal & producteurs locaux Miscon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays Diois