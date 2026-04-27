Roquebrun

VIDE-GRENIER MUSICAL

Hameau de Ceps Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Rendez-vous le jeudi 14 mai à Ceps (Roquebrun) pour un vide-grenier festif ! Profitez de l’ambiance musicale avec le groupe KAJAM, une buvette et un food-truck. Organisé par l’Association les Escolans de Ceps.

Venez chiner dans le cadre pittoresque du hameau de Ceps à Roquebrun lors du traditionnel vide-grenier du jeudi 14 mai 2026. Plus qu’un simple déballage, cette journée sera rythmée par les musiciens du groupe KAJAM. Pour votre confort, une buvette et un food-truck seront installés sur place. L’événement est porté par l’Association les Escolans de Ceps. .

Hameau de Ceps Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 26 14 15 46

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English : VIDE-GRENIER MUSICAL

Join us on Thursday May 14 at Ceps (Roquebrun) for a festive garage sale! Enjoy the musical atmosphere with the group KAJAM, a refreshment bar and a food-truck. Organized by the Association les Escolans de Ceps.

L’événement VIDE-GRENIER MUSICAL Roquebrun a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC