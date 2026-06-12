VIDE GRENIER NOCTURNE Cessenon-sur-Orb
VIDE GRENIER NOCTURNE Cessenon-sur-Orb samedi 18 juillet 2026.
Cessenon-sur-Orb
VIDE GRENIER NOCTURNE
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Vide grenier nocturne. Venez chiner et dénicher des objets insolites à lumière des étoiles.
Organisé par le Foyer Rural de Cessenon.
Vide grenier nocturne. Venez chiner et dénicher des objets insolites à lumière des étoiles.
Organisé par le Foyer Rural de Cessenon. .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 24 13 74 11
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English :
Night-time garage sale. Come and bargain for unusual objects by starlight.
Organized by the Foyer Rural de Cessenon.
L’événement VIDE GRENIER NOCTURNE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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