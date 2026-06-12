Cessenon-sur-Orb

VIDE GRENIER NOCTURNE

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Vide grenier nocturne. Venez chiner et dénicher des objets insolites à lumière des étoiles.

Organisé par le Foyer Rural de Cessenon.

Vide grenier nocturne. Venez chiner et dénicher des objets insolites à lumière des étoiles.

Organisé par le Foyer Rural de Cessenon. .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 24 13 74 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night-time garage sale. Come and bargain for unusual objects by starlight.

Organized by the Foyer Rural de Cessenon.

L’événement VIDE GRENIER NOCTURNE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN