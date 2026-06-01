Vide-grenier nocturne ginguette Bazoches-sur-le-Betz
Vide-grenier nocturne ginguette Bazoches-sur-le-Betz samedi 27 juin 2026.
Bazoches-sur-le-Betz
Vide-grenier nocturne ginguette
Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Mairie de Bazoches-sur-le-Betz organise une ginguette accompagnée d’un vide-grenier nocturne.
La Mairie de Bazoches-sur-le-Betz organise une ginguette accompagnée d’un vide-grenier nocturne. .
Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 81 62
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English :
The Mairie de Bazoches-sur-le-Betz is organizing a ginguette with an evening garage sale.
L’événement Vide-grenier nocturne ginguette Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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