Bazoches-sur-le-Betz

Vide-grenier nocturne ginguette

Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Mairie de Bazoches-sur-le-Betz organise une ginguette accompagnée d’un vide-grenier nocturne.

La Mairie de Bazoches-sur-le-Betz organise une ginguette accompagnée d’un vide-grenier nocturne. .

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 81 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mairie de Bazoches-sur-le-Betz is organizing a ginguette with an evening garage sale.

L’événement Vide-grenier nocturne ginguette Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO