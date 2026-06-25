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Vide grenier Complexe Rene Gabe Oloron-Sainte-Marie

dimanche 5 juillet 2026 · Complexe Rene Gabe · Oloron-Sainte-Marie

Vide grenier Complexe Rene Gabe Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Complexe Rene Gabe
Adresse
301 Avenue de Legugnon
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Vide grenier

Complexe Rene Gabe 301 Avenue de Legugnon Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

30 exposants attendus. En cas de pluie, repli salle Laulhère.
Restauration et buvette sur place.   .

Complexe Rene Gabe 301 Avenue de Legugnon Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 30 24  renegabe.secretariat@adapei64.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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