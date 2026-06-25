Vide grenier Complexe Rene Gabe Oloron-Sainte-Marie
dimanche 5 juillet 2026 · Complexe Rene Gabe · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Vide grenier
Complexe Rene Gabe 301 Avenue de Legugnon Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
30 exposants attendus. En cas de pluie, repli salle Laulhère.
Restauration et buvette sur place. .
Complexe Rene Gabe 301 Avenue de Legugnon Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 30 24 renegabe.secretariat@adapei64.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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