Vide grenier Complexe Rene Gabe Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Vide grenier

Complexe Rene Gabe 301 Avenue de Legugnon Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

30 exposants attendus. En cas de pluie, repli salle Laulhère.

Restauration et buvette sur place. .

Complexe Rene Gabe 301 Avenue de Legugnon Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 30 24 renegabe.secretariat@adapei64.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn