Vide grenier organisé par Animarçon Marçon
Vide grenier organisé par Animarçon Marçon dimanche 10 mai 2026.
Vide grenier organisé par Animarçon
Marçon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide grenier.
Vide grenier. brocante, bric à brac organisé par Animarçon. ouvert aux particuliers et professionnels. Buvette et restauration sur place. Tarif 1.50 € le mètre. Le placement est libre et se fera au fur et à mesure des arrivées des exposants. .
Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 90 46 84 contact@animarcon.f
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market.
L’événement Vide grenier organisé par Animarçon Marçon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir