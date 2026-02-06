Vide grenier organisé par Animarçon

Marçon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide grenier.

Vide grenier. brocante, bric à brac organisé par Animarçon. ouvert aux particuliers et professionnels. Buvette et restauration sur place. Tarif 1.50 € le mètre. Le placement est libre et se fera au fur et à mesure des arrivées des exposants. .

Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 90 46 84 contact@animarcon.f

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market.

L’événement Vide grenier organisé par Animarçon Marçon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir