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Vide grenier participatif Vielle-Saint-Girons

Vide grenier participatif Vielle-Saint-Girons

Vide grenier participatif Vielle-Saint-Girons dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 6647 Route des Lacs

Ville : 40560 Vielle-Saint-Girons

Département : Landes

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vielle-Saint-Girons

Vide grenier participatif

6647 Route des Lacs Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’association Ressources propose un vide grenier participatif dans un jardin privé. Objets en tout genre, foire aux plants et graines, créations DIY.
Troc, prix modestes, prix libres.
Buvette et snack.
Inscriptions sur HelloAsso.
Entrée gratuite.   .

6647 Route des Lacs Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Vide grenier participatif

L’événement Vide grenier participatif Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-04-27 par Côte Landes Nature Tourisme

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