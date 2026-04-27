Vielle-Saint-Girons

Vide grenier participatif

6647 Route des Lacs Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’association Ressources propose un vide grenier participatif dans un jardin privé. Objets en tout genre, foire aux plants et graines, créations DIY.

Troc, prix modestes, prix libres.

Buvette et snack.

Inscriptions sur HelloAsso.

Entrée gratuite. .

6647 Route des Lacs Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Vide grenier participatif

L’événement Vide grenier participatif Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-04-27 par Côte Landes Nature Tourisme