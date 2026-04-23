Combeaufontaine

Vide grenier & pêche à la truite

Combeaufontaine Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Pêcheurs et chineurs sont invités à Combeaufontaine

Vide grenier inscription possible sur place à partir de 7h. 2€ le mètre jusqu’à 7m

Pêche à la truite 15€ par adulte, 10€ pour les moins de 12 ans. De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Une canne par pêcheur, cannes vifs interdites. Pêche limitée à 10 truites par pêcheur.

Inscriptions par téléphone. .

Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 06 17 14

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English : Vide grenier & pêche à la truite

L’événement Vide grenier & pêche à la truite Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-04-23 par JUSSEY TOURISME