Vide grenier & pêche à la truite Combeaufontaine
Vide grenier & pêche à la truite Combeaufontaine samedi 2 mai 2026.
Combeaufontaine
Vide grenier & pêche à la truite
Combeaufontaine Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Pêcheurs et chineurs sont invités à Combeaufontaine
Vide grenier inscription possible sur place à partir de 7h. 2€ le mètre jusqu’à 7m
Pêche à la truite 15€ par adulte, 10€ pour les moins de 12 ans. De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Une canne par pêcheur, cannes vifs interdites. Pêche limitée à 10 truites par pêcheur.
Inscriptions par téléphone. .
Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 06 17 14
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English : Vide grenier & pêche à la truite
L’événement Vide grenier & pêche à la truite Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-04-23 par JUSSEY TOURISME