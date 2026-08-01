Vide-grenier L’Amitieul Plottes

Informations pratiques

Plottes

Vide-grenier

L’Amitieul 3 Place de l’Orme Plottes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-grenier organisé par l’Amitieul.

Entrée gratuite.

Exposants 1.50€/ml, sur réservation jusqu’au 28/08 au 03 85 32 19 26

Petite restauration snack, sandwiches variés, barquettes de salades… .

L’Amitieul 3 Place de l’Orme Plottes 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 26 lamitieul@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Plottes a été mis à jour le 2026-07-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II