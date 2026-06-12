Prigonrieux

Vide Grenier

Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association AMITIE ET COOPERATION FRANCE CAMEROUN organise le Dimanche 5 Juillet à Prigonrieux sur la place du groupe LOISEAU son vide grenier annuel.

Les exposants sont attendus dès 6H30, le public dès 9H.

Sur place, le public aura à sa disposition une buvette et une restauration rapide.

Il est nécessaire de réserver pour les particuliers et associations qui veulent exposer, en téléphonant au 06 79 33 75 35. .

Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 33 75 35 amicoopfc@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Prigonrieux a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides