Vide Grenier Prigonrieux
Vide Grenier Prigonrieux dimanche 5 juillet 2026.
Prigonrieux
Vide Grenier
Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
L’association AMITIE ET COOPERATION FRANCE CAMEROUN organise le Dimanche 5 Juillet à Prigonrieux sur la place du groupe LOISEAU son vide grenier annuel.
Les exposants sont attendus dès 6H30, le public dès 9H.
Sur place, le public aura à sa disposition une buvette et une restauration rapide.
Il est nécessaire de réserver pour les particuliers et associations qui veulent exposer, en téléphonant au 06 79 33 75 35. .
Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 33 75 35 amicoopfc@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Prigonrieux a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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