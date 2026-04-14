Vide grenier Puces des couturières Rue Marcel Pagnol Montélier

Montélier

Vide grenier Puces des couturières

Rue Marcel Pagnol Fauconnières Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 07:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez dénicher des perles rares au vide grenier et aux Puces des couturières à Fauconnières !

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Rue Marcel Pagnol Fauconnières Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 06 67 11 lesamisduplovier@gmail.com

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English :

Come and find some rare gems at the vide grenier and Puces des couturières in Fauconnières!

L’événement Vide grenier Puces des couturières Montélier a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme