Vide grenier Puces des couturières Rue Marcel Pagnol Montélier
Vide grenier Puces des couturières Rue Marcel Pagnol Montélier samedi 9 mai 2026.
Montélier
Vide grenier Puces des couturières
Rue Marcel Pagnol Fauconnières Montélier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 07:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez dénicher des perles rares au vide grenier et aux Puces des couturières à Fauconnières !
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Rue Marcel Pagnol Fauconnières Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 06 67 11 lesamisduplovier@gmail.com
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English :
Come and find some rare gems at the vide grenier and Puces des couturières in Fauconnières!
L’événement Vide grenier Puces des couturières Montélier a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme